Anuncia FGE Michoacán pago de adeudos y mejora salarial al personal

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció el pago de adeudos y una mejora salarial en beneficio del personal que integra la Tríada Investigadora: Peritos, Agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación, ello Como parte del compromiso de fortalecer a la institución y dignificar la labor de quienes procuran justicia.

Sobre el partitura se informó que este jueves, un total de mil 915 servidoras y servidores públicos de la Fiscalía recibieron el pago correspondiente a la Dotación Complementaria Semestral, conocida como “tractor”, así como un incremento salarial del 8 por ciento para Peritos, 10 para Ministerio Público y el 12 por ciento para Policía de Investigación.

Al respecto, el Fiscal General señaló que estas acciones responden a la necesidad urgente de dignificar las condiciones laborales del personal, con el objetivo de fortalecer su desempeño y garantizar un servicio de procuración de justicia más eficiente y de mayor calidad para la ciudadanía.

“El personal ministerial de esta institución debe estar a la altura de otras entidades federativas que otorgan mejores percepciones a sus agentes del Ministerio Público, lo que evidencia la necesidad impostergable de dignificar los salarios en Michoacán”, subrayó.

Torres Piña enfatizó que no es posible hablar de justicia sin condiciones laborales justas para quienes la imparten. “Nuestra tarea es clara: mejorar las condiciones de trabajo, dotar de herramientas modernas y descentralizar la capacitación para que todas y todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo profesional. Queremos una Fiscalía moderna, tecnológica, cercana y, sobre todo, más humana y cercana a la gente”, afirmó.

Finalmente, destacó que estas medidas forman parte del proceso de transformación institucional que se consolida con la aprobación de un incremento superior al 15 por ciento en el Presupuesto de Egresos 2026, recursos que serán destinados al fortalecimiento de las capacidades operativas, técnicas y humanas de la Fiscalía General del Estado.