Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:48:02

El Marqués, Querétaro, 15 de enero del 2026.- Al menos dos personas resultaron lesionadas, luego de un aparatoso accidente que se registró esta mañana sobre la carretera a Tequisquiapan, a la altura del municipio de El Marqués, Querétaro.

Fue a la altura de la zona conocida como El Socavón , en el municipio de El Marqués, en donde un auto fue impactado por alcance y posteriormente este salió proyectado contra el muro de contención.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente al lugar, se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar, descartaron persona con heridas graves.

La zona fue abanderada, por elementos de la Policía Municipal de El Marqués, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.