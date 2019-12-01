Sale del camino y vuelca camión de volteo en la avenida Luis Romero Soto de San Juan del Río, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 17:06:24

San Juan del Río, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río, tomaron conocimiento de una salida de camino y volcadura de un camión de volteo, el cual quedó con importantes daños materiales.

El accidente ocurrió sobre la avenida Luis Romero Soto, por la aparente falta de pericia, que ocasionó que el operador perdiera el control del volante y a consecuencia se derivara el incidente.

A la zona se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar, valoraron al operador y determinaron que sus heridas no eran graves y no requería traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por parte de elementos de la Policía Municipal de San Juan del Río quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente.