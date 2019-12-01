Se busca hacer plebiscito a bajo costo para que la ciudadanía decida sobre la construcción del teleférico en Querétaro: Felipe Macías

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera anunció que está en comunicación directa con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para buscar alternativas como las plataformas tecnológicas, para realizar un plebiscito a bajo costo que le permita a la ciudadanía decidir sobre la construcción del teleférico en la capital.

“Ya se mando o se estará mandando en las próximas horas nuestra propuesta del área jurídica del municipio al IEEQ, para un ejercicio de consulta indicativa del teleférico, donde buscamos que se realice el proceso de participación democrática pero en un costo muy bajo”, dijo.

Explicó que existen opciones más económicas para poder llevar a cabo esta herramienta de decisión, incluso, afirmó que las plataformas tecnológicas podrían ser una alternativa barata para realizar el ejercicio.

“No hay manera de que gastemos 30 millones de pesos en un plebiscito, sería una irresponsabilidad de un gobierno gastar millones de pesos en este instrumento, pero vamos a buscar costos más accesibles buscando plataformas tecnológicas, descargar una app en un teléfono de ahorra mucha logística y eso es lo que estamos buscando”.