Se busca hacer plebiscito a bajo costo para que la ciudadanía decida sobre la construcción del teleférico en Querétaro: Felipe Macías

Se busca hacer plebiscito a bajo costo para que la ciudadanía decida sobre la construcción del teleférico en Querétaro: Felipe Macías
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 15:54:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera anunció que está en comunicación directa con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para buscar alternativas como las plataformas tecnológicas, para realizar un plebiscito a bajo costo que le permita a la ciudadanía decidir sobre la construcción del teleférico en la capital.

“Ya se mando o se estará mandando en las próximas horas nuestra propuesta del área jurídica del municipio al IEEQ, para un ejercicio de consulta indicativa del teleférico, donde buscamos que se realice el proceso de participación democrática pero en un costo muy bajo”, dijo.

Explicó que existen opciones más económicas para poder llevar a cabo esta herramienta de decisión, incluso, afirmó que las plataformas tecnológicas podrían ser una alternativa barata para realizar el ejercicio.

“No hay manera de que gastemos 30 millones de pesos en un plebiscito, sería una irresponsabilidad de un gobierno gastar millones de pesos en este instrumento, pero vamos a buscar costos más accesibles buscando plataformas tecnológicas, descargar una app en un teléfono de ahorra mucha logística y eso es lo que estamos buscando”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Burlan a cientos de militares y policías y a punta de balazos asaltan joyería en centro comercial de Uruapan, Michoacán: Ni el homicidio de Carlos Manzo llevó seguridad al municipio 
Vinculan a proceso a dos individuos por el delito de secuestro agravado de un comerciante ocurrido en la localidad de Toreo Alto de Uruapan, Michoacán
Sale del camino y vuelca camión de volteo en la avenida Luis Romero Soto de San Juan del Río, Querétaro
Uruapan, Michoacán: Sujetos armados asaltan joyería en Plaza Ágora, realizaron disparos para amedrentar
Más información de la categoria
Comerciantes de Jiquilpan ofrecen recompensa para localizar a la Güera y Venadito, perritos comunitarios
Anuncia FGE Michoacán pago de adeudos y mejora salarial al personal
Se busca hacer plebiscito a bajo costo para que la ciudadanía decida sobre la construcción del teleférico en Querétaro: Felipe Macías
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Comentarios