Comerciantes de Jiquilpan ofrecen recompensa para localizar a la Güera y Venadito, perritos comunitarios

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 17:38:44

Jiquilpan, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Comerciantes, ciudadanos y animalistas de Jiquilpan, Michoacán, alzaron la voz para denunciar la desaparición de Güera y Venadito, dos perros muy queridos que forman parte de la comunidad local desde hace aproximadamente cuatro años.

Miguel Ángel Gutiérrez, comerciante de la zona, informó que la última vez que se vio a los canes fue el pasado viernes 26 de diciembre. La preocupación es alta, ya que no hay indicios de que hayan sido atropellados o envenenados, lo que lleva a los vecinos a sospechar que fueron sustraídos intencionalmente de su zona de residencia.

"Consideramos que sí fueron levantados por alguna persona, pero no sabemos quién" apuntó.

Esta situación revivió el temor de casos anteriores, de un perrito que fue encontrado golpeado en el municipio vecino de Villamar.

"Este caso fue de un perro también comunitario que apareció en esta otra demarcación sin razón alguna, como si se quisieran deshacer de ellos , posiblemente también los recogieron y se los llevaron a otra ubicación", expresó.

Los denunciantes consideran que Güera y Venadito pudieron haber sido trasladados a otra localidad cercana para evitar que fueran localizados fácilmente.

Ante la incertidumbre, los comerciantes han organizado una colecta y ofrecen una recompensa de 15 mil pesos a quien proporcione información veraz sobre el paradero de Güera y Venadito. El objetivo principal es que los perros aparezcan y regresen a su comunidad, sin buscar señalar o culpar a nadie en particular.

Apuntaron que la desaparición de los dos lomitos se registra en un contexto de creciente preocupación por la población canina en situación de calle en Jiquilpan. El comerciante estima que solo en la zona centro hay entre 20 y 30 perros callejeros, con un aumento "palpable" en comparación con años anteriores.

Además de la falta de control, denunciaron la persistencia del maltrato animal: "Falta mucha cultura por parte de los habitantes", señalando que la gente los patea o los moja.

Recordó que el Ayuntamiento ha comenzado a programar campañas de esterilización y se acaba de aprobar un reglamento municipal sobre la tenencia responsable de animales. Los ciudadanos exigen mayor difusión sobre las sanciones existentes, que incluso pueden incluir penas de cárcel, para frenar el abandono y el maltrato.