Comerciantes de Jiquilpan ofrecen recompensa para localizar a la Güera y Venadito, perritos comunitarios

Comerciantes de Jiquilpan ofrecen recompensa para localizar a la Güera y Venadito, perritos comunitarios
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 17:38:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jiquilpan, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Comerciantes, ciudadanos y animalistas de Jiquilpan, Michoacán, alzaron la voz para denunciar la desaparición de Güera y Venadito, dos perros muy queridos que forman parte de la comunidad local desde hace aproximadamente cuatro años.

Miguel Ángel Gutiérrez, comerciante de la zona, informó que la última vez que se vio a los canes fue el pasado viernes 26 de diciembre. La preocupación es alta, ya que no hay indicios de que hayan sido atropellados o envenenados, lo que lleva a los vecinos a sospechar que fueron sustraídos intencionalmente de su zona de residencia.

"Consideramos que sí fueron levantados por alguna persona, pero no sabemos quién" apuntó.

Esta situación revivió el temor de casos anteriores, de un perrito que fue encontrado golpeado en el municipio vecino de Villamar.

"Este caso fue de un perro también comunitario que apareció en esta otra demarcación sin razón alguna, como si se quisieran deshacer de ellos , posiblemente también los recogieron y se los llevaron a otra ubicación", expresó.

Los denunciantes consideran que Güera y Venadito pudieron haber sido trasladados a otra localidad cercana para evitar que fueran localizados fácilmente.

Ante la incertidumbre, los comerciantes han organizado una colecta y ofrecen una recompensa de 15 mil pesos a quien proporcione información veraz sobre el paradero de Güera y Venadito. El objetivo principal es que los perros aparezcan y regresen a su comunidad, sin buscar señalar o culpar a nadie en particular.

Apuntaron que la desaparición de los dos lomitos se registra en un contexto de creciente preocupación por la población canina en situación de calle en Jiquilpan. El comerciante estima que solo en la zona centro hay entre 20 y 30 perros callejeros, con un aumento "palpable" en comparación con años anteriores.

Además de la falta de control, denunciaron la persistencia del maltrato animal: "Falta mucha cultura por parte de los habitantes", señalando que la gente los patea o los moja.

Recordó que el Ayuntamiento ha comenzado a programar campañas de esterilización y se acaba de aprobar un reglamento municipal sobre la tenencia responsable de animales. Los ciudadanos exigen mayor difusión sobre las sanciones existentes, que incluso pueden incluir penas de cárcel, para frenar el abandono y el maltrato.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Burlan a cientos de militares y policías y a punta de balazos asaltan joyería en centro comercial de Uruapan, Michoacán: Ni el homicidio de Carlos Manzo llevó seguridad al municipio 
Vinculan a proceso a dos individuos por el delito de secuestro agravado de un comerciante ocurrido en la localidad de Toreo Alto de Uruapan, Michoacán
Sale del camino y vuelca camión de volteo en la avenida Luis Romero Soto de San Juan del Río, Querétaro
Uruapan, Michoacán: Sujetos armados asaltan joyería en Plaza Ágora, realizaron disparos para amedrentar
Más información de la categoria
Comerciantes de Jiquilpan ofrecen recompensa para localizar a la Güera y Venadito, perritos comunitarios
Anuncia FGE Michoacán pago de adeudos y mejora salarial al personal
Se busca hacer plebiscito a bajo costo para que la ciudadanía decida sobre la construcción del teleférico en Querétaro: Felipe Macías
Choca contra el muro de contención en la carretera a Tequisquiapan en El Marqués, Querétaro
Comentarios