Uruapan, Michoacán: Sujetos armados asaltan joyería en Plaza Ágora, realizaron disparos para amedrentar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 15:58:58
Uruapan, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Un grupo de sujetos armados asaltaron la joyería Bizzarro ubicada en Plaza Ágora de esta ciudad, se desconoce el monto de lo robado.

Al respecto se informó que fue al filo de las 13:30 horas que al referido negocio llegaron dos sujetos, quienes pistola en mano amedrentaron a los empleados.

Acto seguido los asaltantes se apoderaron de joyería y relojes para enseguida salir corriendo del sitio, no sin antes realizar disparos par amedrentar y darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Posteriormente arribó al sitio personal policiaco, quienes a pesar de que implementaron un operativo, no lograron dar con el paradero de los delincuentes.

