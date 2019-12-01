Burlan a cientos de militares y policías y a punta de balazos asaltan joyería en centro comercial de Uruapan, Michoacán: Ni el homicidio de Carlos Manzo llevó seguridad al municipio 

Uruapan, Mich., a 15 de enero de 2026.– En plena vigencia de planes, operativos y anuncios oficiales de reforzamiento de la seguridad, la violencia volvió a exhibir su capacidad de irrupción en Uruapan. La tarde de este jueves, sujetos fuertemente armados perpetraron un asalto con lujo de violencia a la joyería Bizarro, ubicada en la plaza comercial Ágora, sobre el Boulevard Industrial, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes ingresaron directamente al centro comercial y se dirigieron sin titubeos a la joyería, donde amagaron a empleados y clientes, obligándolos a entregar joyas y dinero en efectivo. Para consumar el atraco y facilitar su huida, realizaron disparos de arma de fuego, presuntamente hacia el techo, lo que provocó escenas de pánico entre quienes se encontraban en la plaza.

Clientes y trabajadores corrieron en distintas direcciones para ponerse a salvo, mientras que el número de emergencias comenzó a recibir múltiples llamadas alertando sobre detonaciones dentro del complejo comercial. La escena contrastó de forma abrupta con el discurso oficial de presencia permanente de fuerzas de seguridad en la ciudad.

Minutos después, elementos de los tres órdenes de gobierno arribaron al lugar, activando un operativo tras el reporte del robo. Sin embargo, los responsables ya habían logrado escapar con un botín cuyo monto aún no ha sido cuantificado.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las diligencias correspondientes, incluyendo la recolección de indicios balísticos y la revisión de cámaras de videovigilancia, tanto del establecimiento como de la plaza, en un intento por identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape.

El atraco ocurre en medio del reforzamiento de seguridad anunciado recientemente para Uruapan, con despliegue de Guardia Nacional, Ejército y corporaciones estatales, lo que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad real de los operativos y la capacidad de los grupos delictivos para actuar incluso en zonas comerciales y horarios concurridos.