En LC, Michoacán la SSP, FGE y Marina aseguran 45 máquinas tragamonedas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 12:01:04

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 7 de julio 2026.- Como resultado un operativo interinstitucional, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Marina (Semar) brindaron apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cumplimentación de cinco órdenes de cateo, logrando el aseguramiento de 45 máquinas tragamonedas.

Es de mencionar que el decomiso representa una pérdida económica superior a los 500 mil pesos mensuales para los grupos delictivos de la región.

Sobre el particular se informó que tras dar seguimiento a trabajos de inteligencia, agentes de la Guardia Civil de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en coordinación con personal de la Marina (Semar), acompañaron a la FGE para cumplimentar los mandatos judiciales en las colonias Centro, Comunal Morelos y Jarene, sitios donde se concretó el aseguramiento de los dispositivos.

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, todo lo incautado quedó a disposición de la autoridad procuradora de justicia para dar continuidad a las diligencias de ley.

Los establecimientos que operan este tipo de máquinas y juegos de azar suelen estar vinculados a delitos como la extorsión, el lavado de dinero y el fraude. Además, al ser utilizados como fuente de financiamiento para grupos delictivos, es crucial reportarlos. Denuncia de manera estrictamente anónima al 089.