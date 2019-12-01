Vinculan a proceso a dos abogados por presunto fraude

Jiquilpan, Michoacán, a 30 de junio 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Mario Alberto “N” y Gerardo “N”, por su posible relación en el delito de fraude, en agravio de cuatro personas.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que integran la Carpeta de Investigación, el 15 de mayo de 2023 las víctimas contrataron los servicios profesionales de los investigados para promover y dar seguimiento a dos juicios sucesorios intestamentarios, acordando el pago de 400 mil pesos por concepto de honorarios y gastos.

Durante el desarrollo de los procedimientos, los imputados informaban a las víctimas que los asuntos avanzaban favorablemente. Sin embargo, el 15 de octubre de 2024, una de las personas agraviadas acudió al juzgado correspondiente para conocer el estado de los expedientes, donde fue informada de que uno de ellos había sido enviado al archivo judicial tras permanecer más de seis meses sin actuación, mientras que el segundo no registraba movimiento desde octubre de 2023.

Asimismo, se estableció que las víctimas habían realizado diversos pagos a los investigados, acumulando la cantidad de 326 mil pesos, además de una entrega inicial de 40 mil pesos.

Tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Jiquilpan, se reunieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Mario Alberto “N” y Gerardo “N” en los hechos, por lo que fueron presentados ante el órgano jurisdiccional.

Una vez valorados los elementos expuestos por el agente del Ministerio Público, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los imputados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.