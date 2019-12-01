Cae en Jalisco “El Tondiro”, presunto implicado en ataque que dejó cinco policías muertos en Nahuatzen, Michoacán

Morelia, Mich., a 29 de junio de 2026.- Resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional permitió la captura en el estado de Jalisco de un hombre señalado por su presunta participación en el ataque armado contra elementos de la Guardia Civil ocurrido en Nahuatzen, hecho que dejó un saldo de cinco agentes fallecidos y otros cinco lesionados.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Ocotlán, donde autoridades federales ejecutaron una orden de aprehensión en contra de César “N”, conocido con el alias de “El Tondiro”, identificado como un objetivo prioritario dentro de las investigaciones relacionadas con la agresión registrada el pasado 10 de junio.

De acuerdo con información oficial, la captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de personal de la Defensa y en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, derivado del trabajo de análisis e intercambio de información entre corporaciones.

Las indagatorias apuntan a que el detenido habría tenido participación en los hechos violentos ocurridos en Nahuatzen, donde agentes estatales fueron atacados mientras realizaban labores operativas. Por estos hechos enfrenta una acusación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Además, las autoridades mantienen la línea de investigación sobre una posible relación del imputado con una célula delictiva con presencia en esa zona del estado.

Luego de su aseguramiento, César “N” fue trasladado a territorio michoacano y quedó a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación legal conforme avancen las etapas del proceso.