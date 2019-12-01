Prisión Preventiva debe ser la excepción y no la regla: Braulio Guerra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 15:09:42

Querétaro, Qro., 30 de junio de 2026.- La prisión preventiva debe ser siempre la excepción y no la regla en los procesos penales, operando bajo estrictos estándares convencionales e internacionales, enfatizó Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Querétaro.

Guerra Urbiola detalló las circunstancias bajo las cuales los juzgadores determinan las medidas cautelares, al tiempo que adelantó un proyecto de justicia alternativa orientado a la atracción de inversiones transnacionales.

Al abordar los criterios judiciales para la aplicación de la prisión preventiva justificada, Guerra Urbiola explicó que, mientras no exista un juicio ni una sentencia de culpabilidad, se privilegian medidas como el uso de brazaletes electrónicos o firmas periódicas, siempre que la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) determine un riesgo bajo de sustracción de la justicia.

Sin embargo, aclaró que la situación cambia cuando la Fiscalía General del Estado aporta nuevos elementos de prueba.

"Cuando se acredita un cambio de circunstancias y el juez las tiene por acreditadas y se justifica, entonces puede dictar la prisión preventiva. Somos muy respetuosos del criterio y de la libertad jurisdiccional de la persona juzgadora".

El magistrado presidente puso como ejemplo un caso reciente donde inicialmente se había colocado un brazalete electrónico, pero tras presentarse una modificación en las condiciones técnicas y jurídicas, se determinó la prisión cautelar de manera justificada.

Asimismo detalló que el proceso se encuentra actualmente en una etapa de investigación complementaria de tres meses, la cual se desarrolla con total apego a la legalidad antes de avanzar a la etapa intermedia y al juicio oral.

Por otra parte, Guerra Urbiola destacó el avance del Centro de Justicia Alternativa en la entidad y anunció que Querétaro busca consolidarse como una sede de arbitraje internacional, dando continuidad a las iniciativas en materia de reforma judicial presentadas por el Ejecutivo estatal.

La estrategia jurídica busca captar controversias comerciales de empresas transnacionales, especialmente en los sectores aeronáutico, de autopartes y tecnológico, para que sean resueltas mediante árbitros certificados en la entidad en lugar de llegar a los tribunales tradicionales.

"Queremos ser un estado que avance en el arbitraje y que Querétaro pueda convertirse, en el mediano plazo, en un centro de sede internacional, un concepto que fomenta incluso el 'turismo arbitral' para dirimir conflictos de millones de dólares".

Para acelerar este proyecto, detalló, sostuvo una reunión bilateral con el estado de Quintana Roo (entidad pionera en la materia) en un esquema de intercambio "llave en mano". Mientras que juezas queretanas en materia civil y familiar expusieron sus herramientas tecnológicas de resolución, las autoridades de Quintana Roo entregaron la ruta crítica para implementar el arbitraje a gran escala en el Bajío.

Finalmente puntualizó que este esquema brindará certidumbre jurídica y confianza institucional, consolidando al estado como un polo atractivo para la inversión extranjera en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).