Trump rechazará renovar el T-MEC; aumenta incertidumbre comercial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 08:19:30

Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de junio 2026.- El presidente Donald Trump rechazará prorrogar el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), según fuentes cercanas a su Administración.

De acuerdo con las fuentes citadas, el anunció lo harán oficial el próximo 1 de julio, cuando inicien las negociaciones trilaterales.

La decisión del mandatario estadounidense activaría un plazo de diez años hacia una posible disolución de la zona de libre comercio norteamericana, vigente desde hace más de tres décadas.

Igualmente, iniciará un período de revisión de seis años, parte de la “cláusula de extinción” negociada durante primer mandato del líder republicano.

“Esperamos que el 1 de julio pase sin más y que Estados Unidos no confirme su deseo de prorrogar el acuerdo”, declaró Greta Peisch, exconsejera general de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR).