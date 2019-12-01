Michoacán, segundo lugar nacional en homicidio de mujeres en 2026; suman 54 víctimas mortales…

Morelia, Mich., a 29 de junio de 2026.- De enero a mayo de este 2026, Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en homicidios de mujeres; Zamora, Morelia y Uruapan, encabezan los municipios con mayor número de casos. En el lapso de referencia, en esta entidad se tiene el registro de 54 víctimas mortales, cifra superior a la que recientemente fue dada a conocer por el gobierno federal.

Los datos oficiales

Apenas la semana pasada, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer “sus” cifras sobre el número de homicidios dolosos de mujeres en el país de enero al mes de mayo.

Así, siempre de acuerdo con los datos oficiales, en los primeros cinco meses del año, se cometieron “al menos 658 homicidio doloso mujeres”.

La dependencia aclaró que los datos dados a conocer se argumentan con base en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías o procuradurías estatales.

Siguen las cifras oficiales: “Guanajuato es primer lugar con 88 mujeres asesinadas en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con el reporte mensual. Le siguen Guerrero con 46; Baja California suma 44; Michoacán 41; Colima 38; Morelos 38; Puebla 34; Veracruz 34; Jalisco 33; Estado de México 33.

Los otros datos

Sin embargo, un recuento hemerográfico, pero también con cifras de la Fiscalía local, apuntan un desfase de datos entre la federación y los casos contabilizados de mujeres asesinadas en Michoacán; 54 mujeres, víctimas mortales de la violencia en la entidad y no 41 homicidios, como afirma la federación.

Los hechos de sangre ocurridos en el estado de enero a mayo, se han registrado en 23 municipios; Zamora ocupa el primer lugar con 10 casos, después Morelia con 8 y Uruapan con 7 homicidios. Como se ve, tan solo estos tres municipios suman 25 asesinatos de mujeres, casi el 50 por ciento del total de muertes violentas de mujeres.

Otros municipios que han contabilizado asesinatos de mujeres en el tiempo de referencia, son Lázaro Cárdenas, con 4 hechos, Puruándiro 2, Zinapécuaro 2, Jacona 2, Tingambato 2, Parácuaro 2, Buenavista 2.

Municipios con un solo caso, son Zitácuaro, Apatzingán, Tingüindín, Tangamandapio, Yurécuaro, Tepalcatepec, La Piedad, Sahuayo, Tarímbaro, Salvador Escalante, Múgica, Pátzcuaro, Aquila.

En febrero una agente de la Guardia Civil perdió la vida en los enfrentamientos masivos en varias entidades (entre ellas Michoacán), cuando capturaron y abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero las autoridades estatales no dieron cuenta en qué municipio fue.

Por mes, de enero a mayo, así fue el récord de mujeres asesinadas en Michoacán:

Enero 10

Febrero 14

Marzo 12

Abril 12

Mayo 06

Total: 54

Algunos casos

De los 54 homicidios dolosos de mujeres en los primeros cinco meses del año, destacaron los siguientes:

Por la madrugada del El 10 de enero en Puruándiro, sujetos armados perpetraron al menos dos agresiones, en las que tres personas fueron asesinadas a balazos y otra resultó lesionada en distintos puntos de la ciudad; los fallecidos fueron identificados como José Guadalupe M. G., de 17 años de edad y Guillermina G. M., de 51 años.

El 16 de enero en Apatzingán, una joven mujer policía que se encontraba en su día de descanso, perdió la vida antes de ser ingresada a un hospital de Apatzingán, tras ser blanco de una agresión armada en la colonia Rubén Romero; fue identificada como Margarita A., de 31 años de edad.

El 17 de enero fueron hallados en Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro, los cuerpos sin vida de Víctor Manuel M., su esposa, Anayeli H., y la hija de ambos, Megan Eileen M.H., que había desaparecido una semana antes en Morelia; los adultos eran intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

El 23 de enero en Buenavista, una joven fue decapitada y su cuerpo abandonado junto con un narco - mensaje de amenaza, en las inmediaciones de la carretera Buenavista–Peribán; fue identificada como Daniela C. de 22 años de edad.

El 31 de enero en Buenavista, fueron localizadas tres personas ejecutadas y envueltas con varias cobijas a un costado de la carretera Apatzingán – Buenavista, en la localidad de Zirapitiro; los cuerpos eran de dos hombres y una mujer.

El 3 de febrero en Tingüindín, fue localizado el cuerpo descuartizado de una mujer, abandonado dentro de bolsas negras a un costado del tramo carretero Tacátzcuaro–La Magdalena; la víctima fue identificada como Paola Jazmín T., de 34 años de edad y estaba reportada como desaparecida, con una cédula de búsqueda activa de Alerta Alba, desde finales de enero.

En Zamora, el 8 de febrero una mujer de apenas 21 años de edad, fue ejecutada a balazos, mientras se encontraba en la entrada de su domicilio, en el Andador Monte de las Cruces, número 29, en la colonia Miguel Hidalgo; la víctima se hallaba recostada en un sillón cuando sujetos armados arribaron al sitio y le dispararon en repetidas ocasiones. Fue identificada como Joana Marlene M. B., conocida entre sus allegados como “La Jony”.

El 17 de febrero en Lázaro Cárdenas, una agresión armada registrada en la Tenencia de Las Guacamayas, cobró la vida de una agente del Ministerio Público y dejó a un hombre herido por impactos de bala; la mujer fue reconocida como Enriqueta L. L., de aproximadamente 50 años de edad.

El 21 de febrero en la tenencia de Toreo El Alto, en Uruapan, fueron atacados a balazos un grupo de personas, donde dos mujeres perdieron la vida: Anahí J. P., de 22 años y Josefina M. H., de 20 años.

El 23 de febrero perdió la vida una elemento de la Guardia Civil, quien participó en los operativos que se realizan en el estado tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; la elemento fue identificada como Karla Lorena, de 35 años de edad y tres años de haber ingresado a la SSP.

El 28 de febrero en Zamora, sujetos armados asesinaron a balazos a una adolescente y a un joven; a este último le prendieron fuego junto con el domicilio donde se encontraba. Las víctimas fueron identificadas como Luis Humberto L., G., de 29 años de edad y Estefanía B., S., de 16 años.

El 14 de marzo en Jacona, una joven mujer fue asesinada a balazos en un camino de terracería, en las inmediaciones del Rancho "El Pantano"; la víctima fue identificada como Denise Michelle L., de 22 años de edad.

El 17 de marzo en Zamora, cuatro personas fueron asesinadas a balazos tras registrarse un ataque armado en la colonia Revolución, sobre el callejón Insurgentes, donde fueron localizadas dos mujeres y dos hombres con heridas de bala; tres de las cuatro personas que fueron privadas de la vida, fueron identificadas como Luis Antonio C., su hermano David y María Guadalupe M., ésta última pareja de David.

El 18 de marzo en Tingambato, dos jóvenes mujeres fueron asesinadas a balazos a bordo de un vehículo a unos metros de la carretera "libre" Uruapan-Pátzcuaro; ambas eran vecinas del municipio de Salvador Escalante y se llamaban Marian y Esbeidi, de entre 20 y 25 años de edad.

El 24 de marzo en Lázaro Cárdenas, un estudiante de 15 años de edad, de la preparatoria Makerenko, asesinó a balazos a dos profesoras al interior del plantel educativo ubicado en el Centro de este municipio; las fallecidas fueron identificadas como María del Rosario S. y Tatiana B., tenían 36 y 37 años, respectivamente. El arma con que se cometió el crimen, fue un fusil de asalto calibre 5.56.

El domingo 5 de abril en Sahuayo, el cuerpo sin vida de una mujer, completamente calcinado, fue localizado en una brecha de terracería que conecta el municipio de Sahuayo con Villamar.

de la necropsia de ley, en tanto que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y dar con el o los responsables.

El 17 de abril en Zamora, fue localizado el cadáver de una mujer envuelto en cobijas y dentro de un costal en las inmediaciones de la colonia Ejidal Sur de ese municipio; fue identificada como Gloria Berenice Q. G., de 25 años de edad.

El 4 de mayo, dos hombres y una mujer, todos con signos de tortura, fueron localizados sin vida y maniatados dentro de un vehículo a la orilla de la carretera San Miguel Nocutzepo – Ajuno, en el municipio de Pátzcuaro, en los límites con la región de Erongarícuaro; las víctimas fueron identificadas como Ernesto “N”, de 36 años de edad; Alonso “N”, de 32 años y Joselinne Guadalupe “N”, de 19 años.

El 12 de mayo en Morelia, una pareja fue hallada sin vida en la orilla de la Presa de Cointzio, al sur de Morelia. Horas antes, la pareja había sido levantada por sujetos armados en la colonia Santiaguito; fueron identificadas como Juan Manuel “N”, de 40 años, y Mariana Teresa “N”, de 29 años de edad. Ambos cadáveres presentaron lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego. De acuerdo con el informe presentado por el fiscal, Juan Manuel “N” contaba con diversas carpetas de investigación vigentes por los delitos de secuestro, homicidio, narcomenudeo y receptación.

El 26 de mayo en Morelia, una adolescente fue encontrada asesinada en un paraje de la colonia La Nueva Aldea; días antes, había sido reportada como desaparecida en la colonia 3 de Agosto. La menor respondía al nombre de Valeria, de 15 años de edad. La víctima tenía el rostro totalmente cubierto con cinta canela y las manos atadas con el mismo material.

El 28 de mayo en Aquila, fueron ejecutados dos integrantes del comisariado comunal de la comunidad indígena de Pómaro; en este ataque, también perdieron la vida un profesor y una maestra de la región que iban de “raite” con las autoridades comunales.