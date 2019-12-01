Fallece conductor involucrado en atropellamiento masivo durante festejos por el triunfo de México en Cabo San Lucas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 15:39:44

Cabo San Lucas, Baja California Sur, a 30 de junio de 2026.- El conductor señalado por el atropellamiento masivo ocurrido durante las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana en Cabo San Lucas, Baja California Sur, falleció la mañana de este martes mientras permanecía hospitalizado a consecuencia de las lesiones que sufrió tras el incidente.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, confirmó que el deceso se registró a las 9:43 horas en un hospital de la ciudad de La Paz, donde el hombre recibía atención médica especializada luego de haber sido trasladado en estado crítico al Hospital Juan María de Salvatierra.

"Lamentamos mucho el fallecimiento del conductor hoy a las 9:43 de la mañana en la ciudad de La Paz. Fue trasladado muy grave hace unos días al Hospital Salvatierra; es un desenlace muy lamentable", declaró el funcionario.

Desde el accidente, el conductor permanecía internado debido a la gravedad de sus lesiones, pero finalmente perdió la vida mientras era atendido por personal médico.

Rentería Santana informó que el gobierno municipal ha mantenido contacto con los familiares del fallecido y destacó que la atención médica fue brindada en hospitales públicos, por lo que no generó gastos adicionales para la familia.

Añadió que las autoridades locales continúan monitoreando la evolución de las personas que resultaron lesionadas durante el atropellamiento, ocurrido cuando decenas de aficionados celebraban el triunfo de México.

El funcionario explicó que será la Procuraduría General de Justicia del Estado la encargada de determinar las responsabilidades derivadas del caso, mientras que el Ayuntamiento de Los Cabos colaborará con la información que sea requerida para las investigaciones.

Asimismo, la Procuraduría informó previamente que mantiene abiertas las carpetas de investigación para esclarecer tanto las circunstancias del atropellamiento como las presuntas agresiones que el conductor habría sufrido después de los hechos.