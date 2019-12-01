Atentan contra vida de alcaldesa de José Joaquín Herrera, Guerrero; chófer resulta herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 14:51:33

Chilapa, Guerrero, a 30 de junio 2026.- Micaela Manzano Martínez, alcadesa de José Joaquín Herrera, Guerrero, fue víctima de un ataque armado sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango.

De acuerdo con un comunicado de la misa edil, la agresión ocurrió la noche del 28 de junio a la altura de la comunidad El Paraíso de Tepila, municipio de Chilapa de Álvarez.

Igualmente, la presidenta municipal reportó que ella resultó ilesa, pero que su chofer sí fue herido y ya recibe atención médica.

Además, la política del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) indicó que ya realizó la denuncia con las autoridades correspondientes.

“Reconozco el respaldo y la atención brindada por el Gobierno del Estado para atender este lamentable suceso y reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer la seguridad y la paz en el municipio”, señaló Manzano Martínez.