Atentan contra vida de alcaldesa de José Joaquín Herrera, Guerrero; chófer resulta herido

Chilapa, Guerrero, a 30 de junio 2026.- Micaela Manzano Martínez, alcadesa de José Joaquín Herrera, Guerrero, fue víctima de un ataque armado sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango.
De acuerdo con un comunicado de la misa edil, la agresión ocurrió la noche del 28 de junio a la altura de la comunidad El Paraíso de Tepila, municipio de Chilapa de Álvarez.
Igualmente, la presidenta municipal reportó que ella resultó ilesa, pero que su chofer sí fue herido y ya recibe atención médica.
Además, la política del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) indicó que ya realizó la denuncia con las autoridades correspondientes.
“Reconozco el respaldo y la atención brindada por el Gobierno del Estado para atender este lamentable suceso y reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer la seguridad y la paz en el municipio”, señaló Manzano Martínez.