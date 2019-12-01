Corcholatas de Alfonso se quedan sin posibilidad de competir a la alcaldía del 2027

Morelia, Michoacán, a 29 de junio de 2026.- Vaya enredo que tienen los panistas en Morelia para definir quién será su candidato que intentará mantener la capital de Michoacán, ya que sus "corcholatas" están más preocupadas por salir favorecidas en las encuestas que por resolver los grandes pendientes que tiene la ciudad.

De quienes han levantado la mano para seguir los pasos de Alfonso, hasta el momento ninguno ha dado color; por el contrario, se notan como lápiz viejo, es decir, sin punta ni filo.

Pero vayamos por partes para conocer a detalle a cada uno de ellos.

Yankel Benítez es quien muchos consideran que podría dar continuidad a los trabajos de Alfonso. Sin embargo, el actual secretario del Ayuntamiento no ha sabido aprovechar la estructura que le ha dejado Martínez Alcázar y no ha logrado despertar interés ni entre los panistas de la ciudad ni entre el electorado, pues consideran que únicamente busca colgarse de la imagen de Alfonso Martínez, pero sin una idea clara de cómo gobernar una ciudad tan compleja como Morelia.

Benítez Silva ha trabajado junto a Alfonso Martínez Alcázar desde 2015. Durante la primera etapa de gobierno ocupó el cargo de secretario de Administración. Posteriormente, en el periodo 2021-2024, tras el segundo triunfo de Martínez Alcázar, continuó al frente de la misma dependencia.

Es decir, por el tiempo que lleva trabajando en el Ayuntamiento, ya debería tener una idea más clara de cómo resolver los problemas de la ciudad, sin necesidad de consultar cada decisión con el presidente municipal.

Otro de los perfiles impulsados por Alfonso Martínez que ha sido severamente criticado es el actual director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez. Actualmente, en Morelia existen 69 colonias con problemas de abastecimiento de agua, según la propia página oficial del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS).

La larga lista de colonias con desabasto incluye: 3 de Agosto, Albatros, Ana Sofía, Ario 1815, Bosque Camelinas, Bosques del Oriente, Buenavista, Campo Bello, Carlos Rivas Larrauri, Clara Córdoba, Club Campestre, División del Norte, Isaac Arriaga, El Realito Ampliación, Enrique Ramírez, Eréndira, Escritores de la Independencia, Etnias de México, Felipe Carrillo Puerto, Francisco J. Múgica, Fray Antonio de San Miguel, Fuentes de Valladolid, Gertrudis Sánchez (etapas I, II y IV), Héroes Republicanos, Ignacio Zaragoza, Ilustres Novohispanos, Jesús Romero Flores, José María Pino Suárez, La Campiña, La Floresta Ocolusen, La Soledad, Lago I, Lázaro Cárdenas, Loma Bonita, Loma Dorada, Lomas de San Juan, Lomas del Punhuato, Luis Córdoba Reyes, Mariano Escobedo, Mariano Escobedo Ampliación y Mirador del Ángel, entre otras.

Es decir, más del 40% de la población podría pensar que si el responsable de garantizar el suministro de agua no ha logrado resolver ese problema, difícilmente podría enfrentar otros retos de la ciudad, como la seguridad, la generación de empleos, la salud y la educación.

Para muchos analistas políticos, los esfuerzos que han realizado tanto Yankel Benítez como Adolfo Torres han sido insuficientes y no han logrado despertar el interés de la ciudadanía. Incluso, aseguran que el candidato ya habría sido definido por la cúpula panista en la Ciudad de México.

Es decir, ninguno de los aspirantes ha logrado generar entusiasmo entre la población. Y que quede claro: nadie es nadie.