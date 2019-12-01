Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 10:40:02

Silao, Guanajuato, a 26 de noviembre 2026.- Cuatro hombres señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo que operaba en Silao fueron detenidos y vinculados a proceso por delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de que agentes de Investigación Criminal los interceptaran cuando viajaban en un taxi sin placas de circulación.

La detención ocurrió el pasado 26 de octubre, alrededor de las 14:45 horas, sobre la calle Quinta del Sol, en el fraccionamiento Privada de la Sierra. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los agentes detectaron la unidad de alquiler y, al notar su presencia, el conductor aceleró la marcha e ignoró las indicaciones para detenerse, por lo que finalmente le cerraron el paso.

Al revisar el vehículo y a sus cuatro ocupantes, los investigadores localizaron varias dosis de metanfetamina y marihuana. Además, en la cajuela encontraron una cartulina con mensajes alusivos a un grupo delictivo.

Según las indagatorias, Víctor Eduardo “N” se encargaba del reclutamiento de personas y de administrar actividades relacionadas con la venta de metanfetamina; Juan Manuel “N” participaba en el acompañamiento y apoyo durante el reclutamiento, mientras que Alfredo “N” presuntamente trasladaba droga y Joaquín “N” intervenía en su distribución y en labores de intimidación.

La investigación también contempla señalamientos sobre amenazas y agresiones contra personas que se negaban a incorporarse al grupo delictivo o a cumplir sus instrucciones.

La Fiscalía informó que los cuatro hombres fueron vinculados a proceso, por lo que deberán enfrentar las investigaciones correspondientes ante la autoridad judicial.