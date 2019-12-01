Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 23:22:07

*El menor tenía aproximadamente un año. La mujer que viajaba con él, quien sería su madre, permanece desaparecida.

Buenavista, Mich., a 25 de noviembre de 2026. Un niño de aproximadamente un año fue encontrado sin vida dentro de un vehículo con impactos de bala en la localidad de Razo del Órgano, donde se habría registrado un enfrentamiento entre grupos armados.

Según los primeros reportes, el niño y la mujer que lo acompañaba circulaban por la zona cuando quedaron en medio del fuego cruzado. Varios disparos impactaron el vehículo y alcanzaron al menor. Se desconoce el paradero de la mujer y, de manera preliminar, se presume que es su madre.

Personal de la Fiscalía de Michoacán acudió al lugar. Durante las diligencias, los peritos inspeccionaron el vehículo y recolectaron indicios balísticos. El cuerpo del niño, cuya identidad sigue sin establecerse, fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar al menor y localizar a la mujer.