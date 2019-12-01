Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 10:06:01

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Jesús “N” por su posible responsabilidad en el delito de violación agravada, cometido contra una mujer en este municipio.

Sobre el parcelar se informó que con base en los datos de prueba que integran la investigación, el 2 de julio de 2026 la víctima concluyó su jornada laboral y abordó un taxi que prestaba servicio de transporte al personal de dicho establecimiento.

La unidad era conducida por Jesús “N”, quien debía trasladar a la mujer hasta su domicilio; sin embargo, durante el trayecto presuntamente se desvió de la ruta y detuvo el vehículo en la colonia El Zapote, donde la agredió sexualmente y, posteriormente, la llevó a su destino.

Tras conocer los hechos, la Fiscalía Especializada emprendió las diligencias correspondientes y reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Jesús “N”, quien fue detenido y presentado ante el Juez de Control.

En audiencia, el órgano jurisdiccional lo vinculó a proceso, le impuso prisión preventiva como medida cautelar y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.