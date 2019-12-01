*La alcaldesa ya había difundido entregas de computadoras rotuladas con su nombre y cargo. En noviembre, su nombre apareció en sombrillas entre el público del desfile revolucionario. El sello es visible. Falta saber quién encargó los artículos y quién pagó la cuenta.

Zacapu, Mich., a 25 de noviembre de 2026.- En el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana, la alcaldesa Mónica Estela Valdez Pulido encabezó el recorrido. Entre el público, su nombre también desfiló. "Moni Valdez", se lee en varias sombrillas blancas en las fotografías del acto captadas por la prensa local.

De la mochila a la banqueta

En julio, el nombre estaba en una computadora. El día 17, Valdez difundió en Facebook la entrega del equipo a una estudiante de secundaria. "Me dio mucho gusto apoyarla", escribió. En la computadora se leía "MONI VALDEZ. Presidenta Municipal". La publicación llevaba el lema #GobiernoDeTransformación. El lema era del gobierno. El crédito, en la etiqueta y en el mensaje, se lo llevaba la alcaldesa.

Noventa Grados rastreó otras entregas de computadoras en distintos planteles. También documentó uniformes deportivos marcados con el nombre de Valdez en abril y televisores, ventiladores y una tostadora identificados de la misma manera en un acto para docentes en mayo. El patrón está a la vista. Cambian el acto, el artículo y el público. El nombre permanece. Y se queda con quien recibe el objeto cuando termina la ceremonia.

En noviembre ya corría el reloj electoral

El 11 de septiembre de 2026 arrancó el proceso electoral de Michoacán. Si las sombrillas se repartieron como parte del desfile municipal, el episodio tiene un peso que las entregas de primavera y verano no tenían. Una vez acreditada la promoción personalizada, la jurisprudencia electoral permite presumir que su difusión durante el proceso buscó incidir en la contienda. Para llegar a ese punto, el Instituto Electoral de Michoacán tendría que esclarecer quién organizó el reparto y si la exhibición del nombre formó parte de la comunicación del Ayuntamiento.

El artículo 134 constitucional exige que la propaganda gubernamental sea institucional. El artículo 169 del Código Electoral de Michoacán restringe la promoción personalizada en la publicidad de los entes públicos con independencia de quién la financie. Si las sombrillas fueron donadas, queda por explicar quién decidió incorporarlas al acto, en caso de confirmarse el reparto oficial. Si se acredita que Valdez empleó ilícitamente fondos públicos para promover su imagen, el asunto podría alcanzar la vía penal por peculado.

Al 25 de noviembre de 2026, no se localizó una explicación del Ayuntamiento sobre su origen ni el de las anteriores entregas. La alcaldía puede aclararlo con las facturas o los registros de donación y con el nombre de quien autorizó la impresión y el reparto, siendo su presentación un derecho de transparencia hacia la ciudadania.