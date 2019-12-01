Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 07:45:45

León, Guanajuato, a 26 de noviembre 2026.- El Zoológico de León (Zooleón), anunció un cierre temporal de sus puertas, debido a un brote de gripe aviar H5N1 que probablemente provocó la muerte de 15 animales entre el 7 y el 23 de noviembre.

La regidora Norma López Zúñiga señaló que faltan los resultados de las necropsias para determinar si todos los decesos se deben al virus.

No obstante, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica), confirmó la presencia de la enfermedad en tres gansos canadienses, dos patos silvestres y un zopilote.

Por su parte, la directora Diana Karen Casillas indicó que el cierre podría durar 21 días, con reapertura condicionada a que no aparezcan nuevos casos.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud estatal informó que las 26 muestras humanas procesadas por el InDRE resultaron negativas a influenza aviar. No obstante, 15 trabajadores con síntomas están bajo vigilancia.