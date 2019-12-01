Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 10:27:47

Tijuana, Baja California. A 26 de noviembre 2026.- El Ejército Mexicano destruyó 2 mil 004 armas de fuego en instalaciones de la Segunda Zona Militar, en Tijuana, Baja California, como parte de las acciones para retirar armas de circulación.

Durante la ceremonia, personal militar informó que el material destruido estaba integrado por:

1,158 armas cortas.

846 armas largas.

93,465 cartuchos de distintos calibres.

2,112 cargadores.

El mayor Ismael Marino García, encargado de Materiales de Guerra de la Segunda Zona Militar, informó sobre la cantidad de armamento inutilizado.

El procedimiento consiste en cortar y destruir los componentes esenciales de cada arma para impedir que vuelva a utilizarse. De acuerdo con las autoridades militares, el armamento provino de aseguramientos, decomisos y entregas voluntarias.

Sin embargo, el informe no especificó el origen de las armas, cuántas estuvieron relacionadas con investigaciones por delitos ni cuántas ingresaron ilegalmente desde Estados Unidos. Ésto ocurre mientras México mantiene acciones legales en Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito de armas.