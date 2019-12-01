Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 22:58:56

Washington, Estados Unidos, a 25 de noviembre de 2026.- El exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Derek Maltz, pidió al Gobierno mexicano enviar a territorio estadounidense al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al presunto líder criminal Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, para que enfrenten la justicia de ese país.

La petición fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que Maltz reconociera la colaboración entre México y Estados Unidos que permitió la captura de Meza Flores, ocurrida el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

A través de redes sociales y durante una entrevista con Fox News, el exfuncionario estadounidense insistió en que ambos sean trasladados en el mismo avión, junto con otros políticos mexicanos que, según sus señalamientos, han sido acusados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Maltz también destacó el intercambio de inteligencia y la coordinación entre las autoridades de ambos países para combatir a las organizaciones criminales, además de plantear que México se sume a una coalición regional contra los cárteles.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Estados Unidos presentó una solicitud de extradición contra Fausto Isidro Meza Flores; sin embargo, informó que el detenido permanecerá bajo custodia mexicana y continuará su proceso judicial en el país.

La dependencia indicó que la audiencia inicial para resolver su situación jurídica está programada para el próximo 28 de noviembre, mientras se desarrollan las investigaciones por los delitos que se le atribuyen.

Por su parte, Rubén Rocha Moya ha rechazado las acusaciones en su contra, relacionadas con presuntos nexos con el narcotráfico. Los señalamientos de Maltz forman parte de sus declaraciones públicas y no representan, por sí mismos, una solicitud formal de extradición contra el gobernador con licencia.