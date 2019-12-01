Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 10:14:57

Peribán, Michoacán, 26 de noviembre de 2026.- Como resultado de la continuidad de los operativos implementados en los límites de Michoacán y Jalisco, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a tres personas más y aseguraron 10 armas de fuego, municiones y equipo táctico.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los efectivos estatales y federales reforzaron las labores de vigilancia y reconocimiento en la zona, derivado de una agresión registrada previamente contra personal militar.

En una primera acción realizada en coordinación con autoridades de Jalisco, los agentes detuvieron en inmediaciones de Villa Doctor Gómez, municipio de Jilotlán de los Dolores, a Luis Ángel “N” y Ana Laura “N”, en posesión de tres armas largas, entre ellas un fusil calibre .50, cuatro cargadores, 71 cartuchos y una camioneta.

Posteriormente, durante labores operativas en Buenavista, Michoacán, donde fue destruido un plantío de marihuana, el personal de seguridad localizó y aseguró seis armas de fuego, 32 cargadores, 688 cartuchos, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas.

En una tercera intervención, en el municipio de Peribán, los uniformados detuvieron a Adolfo “N”, alias “El Cigarros”, quien se encontraba en posesión de un arma larga, seis cargadores, 127 cartuchos y un chaleco táctico.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Estos resultados se suman a las acciones operativas realizadas el día de ayer 25 de noviembre en los límites de Michoacán y Jalisco, donde fueron detenidas ocho personas y aseguradas 20 armas de fuego.