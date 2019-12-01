Hallan cadáver de una mujer en un barranco de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 12:14:39

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre 2026.— El cuerpo sin vida de una adulta mayor fue localizada al fondo de un barranco en la colonia Rector Díaz Rubio, al sur de la capital michoacana. Presentaba un golpe en la cabeza, cuya causa aún se desconoce.

El cuerpo fue localizado en una zona por la que pasa un riachuelo, la mujer vestía pants gris claro y suéter guinda, las mismas prendas que portaba Teresita Hurtado, reportada como desaparecida desde el pasado 26 de octubre en la tenencia de Santa María de Guido.

Además de la vestimenta, sus características físicas coinciden con las de la mujer desaparecida; sin embargo, su identidad permanece pendiente de confirmación oficial.

Policías municipales y estatales acudieron al sitio, mientras que bomberos de Michoacán realizaron las maniobras para recuperar el cuerpo.

Personal de la Fiscalía de Michoacán procesó la escena e inició las diligencias para confirmar la identidad de la fallecida y establecer las circunstancias de su deceso.