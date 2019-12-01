Vinculan a proceso a agente del MP por presunto cohecho en Zacapu, Michoacán: Habría pedido miles de pesos para agilizar trámites 

Zamora, Mich., a 17 de abril de 2026.— Un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho y contra la administración de justicia, tras ser acusado de solicitar dinero a cambio de agilizar trámites oficiales.

El imputado, identificado como Óscar “N”, habría exigido la cantidad de 15 mil pesos en efectivo a víctimas de un hecho de tránsito ocurrido el 14 de noviembre de 2025 en el municipio de Jiménez. De acuerdo con las investigaciones, los vehículos involucrados fueron puestos a disposición de la autoridad en Zacapu; sin embargo, el servidor público no inició la carpeta de investigación correspondiente en ese momento.

Según los datos expuestos en audiencia, un día después del incidente, el funcionario presuntamente pidió el dinero a cambio de facilitar la liberación de una unidad. Las víctimas reunieron la suma mediante retiros bancarios y acudieron nuevamente a la agencia ministerial, donde el agente recibió el efectivo y posteriormente realizó los trámites necesarios para la devolución del vehículo.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos permitió abrir una investigación que derivó en la judicialización del caso. Además, se documentó un retraso en el proceso de procuración de justicia, ya que la carpeta de investigación por el accidente no fue iniciada sino hasta el 18 de febrero de 2026 por otro agente del Ministerio Público.

Durante la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional determinó vincular a proceso a Óscar “N”, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableciendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Este caso se enmarca en la estrategia institucional encabezada por el fiscal general Carlos Torres Piña, enfocada en combatir actos de corrupción al interior de la dependencia. La FGE reiteró que no habrá tolerancia para conductas ilícitas de servidores públicos y que cualquier irregularidad será investigada y sancionada conforme a la ley.