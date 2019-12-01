Investiga FGE Michoacán homicidio del exalcalde de Tumbiscatío

Tumbiscatío, Mich., a 17 de abril de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó nuevos detalles sobre el asesinato del ex presidente municipal de Tumbiscatío, Juan Manuel Magaña Arreola, cuyo cuerpo fue localizado este viernes en una zona rural de ese municipio, agregando que ya se realizan las investigaciones pertinentes en torno a este crimen.

De acuerdo con la actualización oficial, la víctima fue hallada sin vida en un predio conocido como “La Residencia”, en la localidad de Cerro del Picacho, sobre el camino a Las Antenas, con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. En el lugar, autoridades aseguraron indicios balísticos, desconociéndose el tipo de arma y calibre al que pertenecen.

El sitio fue previamente resguardado por elementos de la Guardia Civil, mientras que peritos y agentes de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de los estudios de ley.

Este reporte amplía la información preliminar difundida horas antes, cuando se dio a conocer que el exedil había sido localizado boca abajo y con signos de violencia en un camino de terracería que conecta Tumbiscatío con la localidad de Las Cruces, tras reportes de habitantes de la zona.

Magaña Arreola gobernó Tumbiscatío durante el periodo 2018-2021, luego de ser electo por Movimiento Ciudadano. En 2024 buscó nuevamente la alcaldía, pero declinó a su candidatura antes del proceso electoral, en un contexto marcado por múltiples renuncias de aspirantes en distintas regiones de Michoacán debido a la violencia política.

La FGE informó que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente y que continúan los actos para esclarecer el crimen y dar con los responsables. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.