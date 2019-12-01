Investiga Fiscalía Michoacán presunto envenenamiento masivo de perros en Erongarícuaro

Investiga Fiscalía Michoacán presunto envenenamiento masivo de perros en Erongarícuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 23:39:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 17 de abril de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación tras reportes sobre la posible muerte por envenenamiento de varios perros en el municipio de Erongarícuaro.

De acuerdo con la información preliminar, el caso se originó a partir de denuncias difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación, donde se alertaba sobre la localización de varios animales sin vida en la vía pública. Ante ello, la autoridad estatal inició las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía informó que personal especializado ya realiza labores de campo para la recolección de indicios, así como estudios periciales que permitan determinar con precisión las causas de la muerte de los animales y confirmar o descartar la hipótesis de envenenamiento.

Como parte del proceso, se llevarán a cabo análisis técnicos que ayuden a establecer si existió la comisión de algún delito relacionado con maltrato animal, además de identificar posibles responsables.

La FGE reiteró que la investigación se desarrollará bajo criterios de legalidad, objetividad y rigor técnico, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga Fiscalía Michoacán presunto envenenamiento masivo de perros en Erongarícuaro
Operativos en León dejan seis detenidos y decomiso de armas y estupefacientes
Detienen al presunto feminicida de Edith Guadalupe; se trata del vigilante del edificio al que acudió la joven a una supuesta oferta laboral
Vinculan a proceso a agente del MP por presunto cohecho en Zacapu, Michoacán: Habría pedido miles de pesos para agilizar trámites 
Más información de la categoria
Comando toma carretera y roba vehículos último modelo de una madrina, a 2 minutos de la Presidencia de Chilchota, Michoacán: ninguna autoridad apareció
Investiga FGE Michoacán homicidio del exalcalde de Tumbiscatío
Presenta Ernestina Godoy plan para transformar la procuración de justicia en México hacia 2029
Confirman asesinato del exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán: Fue secuestrado, maniatado y baleado
Comentarios