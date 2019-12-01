Investiga Fiscalía Michoacán presunto envenenamiento masivo de perros en Erongarícuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 23:39:38

Morelia, Mich., a 17 de abril de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación tras reportes sobre la posible muerte por envenenamiento de varios perros en el municipio de Erongarícuaro.

De acuerdo con la información preliminar, el caso se originó a partir de denuncias difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación, donde se alertaba sobre la localización de varios animales sin vida en la vía pública. Ante ello, la autoridad estatal inició las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía informó que personal especializado ya realiza labores de campo para la recolección de indicios, así como estudios periciales que permitan determinar con precisión las causas de la muerte de los animales y confirmar o descartar la hipótesis de envenenamiento.

Como parte del proceso, se llevarán a cabo análisis técnicos que ayuden a establecer si existió la comisión de algún delito relacionado con maltrato animal, además de identificar posibles responsables.

La FGE reiteró que la investigación se desarrollará bajo criterios de legalidad, objetividad y rigor técnico, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.