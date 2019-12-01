Detienen al presunto feminicida de Edith Guadalupe; se trata del vigilante del edificio al que acudió la joven a una supuesta oferta laboral

Detienen al presunto feminicida de Edith Guadalupe; se trata del vigilante del edificio al que acudió la joven a una supuesta oferta laboral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 22:18:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 17 de abril de 2026.- La investigación por el feminicidio de una joven ocurrido en la alcaldía Benito Juárez dio un avance significativo con la detención de un presunto implicado, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con las indagatorias, el hombre aprehendido trabajaba como vigilante en el inmueble al que la víctima, identificada como Edith Guadalupe, ingresó el día de su desaparición. Las autoridades señalan que, según los primeros indicios, entre ambos se habría registrado un altercado que derivó en una agresión física.

Como parte de los elementos recabados por la Fiscalía, se cuenta con un informe de criminalística, un dictamen médico forense preliminar y evidencia de manchas de sangre localizadas en la caseta de vigilancia, sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos.

El detenido será puesto a disposición de un juez en las próximas horas, quien determinará su situación legal conforme al avance del proceso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativos en León dejan seis detenidos y decomiso de armas y estupefacientes
Detienen al presunto feminicida de Edith Guadalupe; se trata del vigilante del edificio al que acudió la joven a una supuesta oferta laboral
Vinculan a proceso a agente del MP por presunto cohecho en Zacapu, Michoacán: Habría pedido miles de pesos para agilizar trámites 
Comando toma carretera y roba vehículos último modelo de una madrina, a 2 minutos de la Presidencia de Chilchota, Michoacán: ninguna autoridad apareció
Más información de la categoria
Comando toma carretera y roba vehículos último modelo de una madrina, a 2 minutos de la Presidencia de Chilchota, Michoacán: ninguna autoridad apareció
Investiga FGE Michoacán homicidio del exalcalde de Tumbiscatío
Presenta Ernestina Godoy plan para transformar la procuración de justicia en México hacia 2029
Confirman asesinato del exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán: Fue secuestrado, maniatado y baleado
Comentarios