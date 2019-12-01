Detienen al presunto feminicida de Edith Guadalupe; se trata del vigilante del edificio al que acudió la joven a una supuesta oferta laboral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 22:18:25

Ciudad de México, a 17 de abril de 2026.- La investigación por el feminicidio de una joven ocurrido en la alcaldía Benito Juárez dio un avance significativo con la detención de un presunto implicado, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con las indagatorias, el hombre aprehendido trabajaba como vigilante en el inmueble al que la víctima, identificada como Edith Guadalupe, ingresó el día de su desaparición. Las autoridades señalan que, según los primeros indicios, entre ambos se habría registrado un altercado que derivó en una agresión física.

Como parte de los elementos recabados por la Fiscalía, se cuenta con un informe de criminalística, un dictamen médico forense preliminar y evidencia de manchas de sangre localizadas en la caseta de vigilancia, sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos.

El detenido será puesto a disposición de un juez en las próximas horas, quien determinará su situación legal conforme al avance del proceso.