Presenta Ernestina Godoy plan para transformar la procuración de justicia en México hacia 2029

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:02:31

Ciudad de México, a 17 de abril de 2026.– La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, una hoja de ruta con la que busca modernizar el sistema de investigación penal en el país mediante el uso de ciencia, tecnología e inteligencia.

Durante el acto, la titular de la Fiscalía General de la República sostuvo que el nuevo modelo institucional apuesta por integrar carpetas de investigación con “solidez probatoria irrefutable”, sustentadas en peritajes de alto rigor científico, respeto a la cadena de custodia y análisis de contexto, con el objetivo de garantizar resultados efectivos en el combate a la impunidad.

Godoy Ramos enfatizó que esta transformación implica dejar atrás un sistema reactivo para dar paso a uno proactivo, basado en la anticipación y la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad. “La etapa de la indiferencia terminó. La Fiscalía va a investigar”, afirmó de manera contundente.

El evento contó con la presencia de integrantes del gabinete de seguridad, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; así como mandos de las Fuerzas Armadas, legisladores y representantes del Poder Judicial.

Ante ellos, la fiscal subrayó que el plan constituye un “pacto de integridad absoluta”, con una política de tolerancia cero frente a la corrupción, negligencia o faltas administrativas dentro de la institución. En este sentido, destacó la implementación de mecanismos de control interno, rendición de cuentas y transparencia para blindar el actuar del personal.

Asimismo, reconoció que el país atraviesa un momento complejo en materia de seguridad, lo que obliga a fortalecer la procuración de justicia como eje para reconstruir la confianza ciudadana. Afirmó que la estrategia contempla el uso ético de la inteligencia, la profesionalización continua y una atención centrada en las víctimas.

“Donde haya violencia, habrá Estado; donde haya impunidad, habrá investigación; y donde haya crimen, habrá consecuencias”, sostuvo.

El plan también incluye una reorganización interna de la Fiscalía, orientada a optimizar procesos, clarificar competencias y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos delictivos cada vez más dinámicos.

Finalmente, Godoy Ramos se comprometió a garantizar un manejo eficiente y transparente del presupuesto, con el objetivo de erradicar privilegios y consolidar una institución al servicio de la ciudadanía. “Nunca más una Fiscalía opaca con una burocracia dorada”, concluyó.