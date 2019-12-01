Operativos en León dejan seis detenidos y decomiso de armas y estupefacientes

Operativos en León dejan seis detenidos y decomiso de armas y estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 22:21:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

León, Guanajuato, 17 de abril de 2026.– Dos cateos realizados por la Fiscalía General del Estado en las colonias Villa de los Ángeles y Bosques de la Pradera derivaron en la detención de seis personas y el aseguramiento de armas, droga y diversos objetos vinculados a presuntas actividades ilícitas.

Las acciones, implementadas como parte de la estrategia contra la delincuencia, permitieron decomisar lo siguiente:

  • 01 pistola calibre 9x19 mm
  • 01 arma larga calibre 7.62 mm
  • 03 cargadores abastecidos
  • 73 cartuchos calibre 9x19 mm
  • 17 cartuchos calibre .45 mm
  • 04 libretas con registros
  • Aproximadamente 4 kg de marihuana
  • Aproximadamente 128 g de metanfetamina
  • 16 bolsas con ampolletas de líquido amarillo
  • Aproximadamente 14 g de cocaína
  • Aproximadamente 14 g de LSD
  • Aproximadamente 58 g de éxtasis
  • 18 boquillas de cristal
  • 01 selladora de calor
  • 23 dulces con leyenda “Karla”
  • 17 dulces con leyenda “Pelón Pelo Rico”
  • 23 cajas metálicas para cigarros
  • 01 motocicleta alterada
  • 07 teléfonos celulares

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.

La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier actividad sospechosa, al considerar esta herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativos en León dejan seis detenidos y decomiso de armas y estupefacientes
Detienen al presunto feminicida de Edith Guadalupe; se trata del vigilante del edificio al que acudió la joven a una supuesta oferta laboral
Vinculan a proceso a agente del MP por presunto cohecho en Zacapu, Michoacán: Habría pedido miles de pesos para agilizar trámites 
Comando toma carretera y roba vehículos último modelo de una madrina, a 2 minutos de la Presidencia de Chilchota, Michoacán: ninguna autoridad apareció
Más información de la categoria
Comando toma carretera y roba vehículos último modelo de una madrina, a 2 minutos de la Presidencia de Chilchota, Michoacán: ninguna autoridad apareció
Investiga FGE Michoacán homicidio del exalcalde de Tumbiscatío
Presenta Ernestina Godoy plan para transformar la procuración de justicia en México hacia 2029
Confirman asesinato del exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán: Fue secuestrado, maniatado y baleado
Comentarios