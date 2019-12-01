Operativos en León dejan seis detenidos y decomiso de armas y estupefacientes

León, Guanajuato, 17 de abril de 2026.– Dos cateos realizados por la Fiscalía General del Estado en las colonias Villa de los Ángeles y Bosques de la Pradera derivaron en la detención de seis personas y el aseguramiento de armas, droga y diversos objetos vinculados a presuntas actividades ilícitas.
Las acciones, implementadas como parte de la estrategia contra la delincuencia, permitieron decomisar lo siguiente:
- 01 pistola calibre 9x19 mm
- 01 arma larga calibre 7.62 mm
- 03 cargadores abastecidos
- 73 cartuchos calibre 9x19 mm
- 17 cartuchos calibre .45 mm
- 04 libretas con registros
- Aproximadamente 4 kg de marihuana
- Aproximadamente 128 g de metanfetamina
- 16 bolsas con ampolletas de líquido amarillo
- Aproximadamente 14 g de cocaína
- Aproximadamente 14 g de LSD
- Aproximadamente 58 g de éxtasis
- 18 boquillas de cristal
- 01 selladora de calor
- 23 dulces con leyenda “Karla”
- 17 dulces con leyenda “Pelón Pelo Rico”
- 23 cajas metálicas para cigarros
- 01 motocicleta alterada
- 07 teléfonos celulares
Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.
La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier actividad sospechosa, al considerar esta herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y las investigaciones.