Operativos en León dejan seis detenidos y decomiso de armas y estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 22:21:58

León, Guanajuato, 17 de abril de 2026.– Dos cateos realizados por la Fiscalía General del Estado en las colonias Villa de los Ángeles y Bosques de la Pradera derivaron en la detención de seis personas y el aseguramiento de armas, droga y diversos objetos vinculados a presuntas actividades ilícitas.

Las acciones, implementadas como parte de la estrategia contra la delincuencia, permitieron decomisar lo siguiente:

01 pistola calibre 9x19 mm

01 arma larga calibre 7.62 mm

03 cargadores abastecidos

73 cartuchos calibre 9x19 mm

17 cartuchos calibre .45 mm

04 libretas con registros

Aproximadamente 4 kg de marihuana

Aproximadamente 128 g de metanfetamina

16 bolsas con ampolletas de líquido amarillo

Aproximadamente 14 g de cocaína

Aproximadamente 14 g de LSD

Aproximadamente 58 g de éxtasis

18 boquillas de cristal

01 selladora de calor

23 dulces con leyenda “Karla”

17 dulces con leyenda “Pelón Pelo Rico”

23 cajas metálicas para cigarros

01 motocicleta alterada

07 teléfonos celulares

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.

La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier actividad sospechosa, al considerar esta herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y las investigaciones.