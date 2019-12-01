Confirman asesinato del exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán: Fue secuestrado, maniatado y baleado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 19:09:54

Morelia, Mich., a 17 de abril de 2026.–

Autoridades confirmaron este viernes el asesinato del ex presidente municipal de Tumbiscatío, Juan Manuel Magaña Arreola, cuyo cuerpo fue localizado al mediodía sobre un camino de terracería que comunica a ese municipio con la localidad de Las Cruces.

El hallazgo ocurrió tras reportes de habitantes de la zona que alertaron sobre la presencia de un cuerpo sin vida tendido sobre la vía. Al sitio acudieron elementos de seguridad y personal ministerial, quienes acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros informes, el exedil fue encontrado boca abajo y con signos de violencia, lo que apunta a un homicidio doloso. En redes sociales comenzó a circular material gráfico del hecho; no obstante, por la crudeza de las imágenes se recomienda cautela en su difusión.

Peritos y agentes de investigación realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios en el lugar, mientras que la Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Magaña Arreola gobernó Tumbiscatío en el periodo 2018-2021, tras ser electo por Movimiento Ciudadano. En 2024 intentó competir nuevamente por la alcaldía, pero renunció a la candidatura antes del proceso electoral sin explicar públicamente sus motivos.

Cabe recordar que durante ese proceso electoral en Michoacán se registraron múltiples renuncias de aspirantes a cargos municipales, en medio de un contexto de violencia política en distintas regiones del estado.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este crimen, mientras continúan las investigaciones.