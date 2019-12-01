Comando toma carretera y roba vehículos último modelo de una madrina, a 2 minutos de la Presidencia de Chilchota, Michoacán: ninguna autoridad apareció

Chilchota, Mich., a 17 de abril de 2026.– Un grupo armado interceptó este viernes una “madrina” que transportaba vehículos nuevos sobre una vialidad del municipio de Chilchota, despojándola de varias unidades sin que hasta el momento se reportara la presencia de autoridades en el lugar de los hechos.

De acuerdo con reportes locales, el robo ocurrió a plena luz del día este viernes, sobre la principal vialidad del municipio y a solo 2 minutos en auto de la Presidencia Municipal, lo que ha generado preocupación entre habitantes de la zona por la vulnerabilidad en uno de los puntos más transitados de la demarcación.

La unidad afectada transportaba vehículos de la marca BYD, último modelo. Testigos captaron en fotos a varios sujetos armados, que bloquearon el paso del transporte, obligaron al operador a detenerse y posteriormente sustrajeron las unidades, sin que se registrara movilización policiaca alguna en el sitio.

Tras el reporte inicial, no se observó despliegue inmediato de corporaciones de seguridad en el área, lo que ha sido señalado por pobladores como una omisión grave ante un hecho delictivo ocurrido en una zona cercana al centro del municipio.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la recuperación de los vehículos robados. Autoridades estatales y municipales no han emitido un posicionamiento oficial respecto a este hecho, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.