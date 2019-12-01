Vinculan a proceso a 6 presuntos implicados en homicidio de colaboradores de Clara Brugada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 07:18:36

Ciudad de México, a 23 de agosto 2025.- Un total de seis presuntos implicados en los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, fueron vinculados a proceso.

Se dio a conocer que a David “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y a Sandra “N” se les imputan delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Mientras tanto, a Francisco “N” y Norma “N” se les vinculó a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y su caso será tratado en el fuero federal.

Por otra parte, un juez impuso prisión preventiva justificada a Arturo ‘N’ por delitos contra la salud, por posesión indebida de tarjetas de circulación y narcotráfico.

A los anteriores casos se suma el de Nery “N”, acusada de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa, a quien el jueves 21 de agosto se le dictó prisión preventiva.