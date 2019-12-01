Vinculan a proceso a “El Pitufo”: con su banda mató a un hombre para robarle su motocicleta en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 21:21:16

Zamora, Mich., a 16 de noviembre de 2025.— Un juez de control determinó la vinculación a proceso de José Luis “N”, conocido como “El Pitufo”, por su presunta relación en el homicidio de un hombre y el robo de una motocicleta ocurrido el pasado 9 de junio en la colonia Salinas de Gortari, en el municipio de Zamora, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con los primeros datos de investigación, la víctima —identificada como Ari Lisandro M.— llegó a bordo de una motocicleta Italika a la calle Acero, donde presuntamente se encontraba el imputado.

Según la indagatoria, José Luis “N” habría invitado al joven a ingresar a un domicilio y, una vez dentro, en compañía de otras personas, lo habría agredido físicamente hasta provocarle lesiones mortales. Posteriormente, habría huido del lugar llevándose el vehículo.

Tras los hechos, el Ministerio Público dio inicio a las diligencias correspondientes que permitieron establecer posibles responsabilidades y solicitar una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada recientemente por agentes investigadores.

Durante la audiencia inicial, la representación social presentó los datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial determinara la vinculación a proceso del imputado, quien permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa la investigación complementaria, fijada en un plazo de dos meses.