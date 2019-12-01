Vinculan a dos personas por aseguramiento de más de 600 kilos de estupefaciente en Baja California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 19:35:49
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2025.— La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de dos personas que fueron sorprendidas transportando una de las mayores cargas de droga sintética aseguradas en lo que va del año en Baja California.

Se trata de Micaela “L” y Luis “V”, quienes fueron detenidos por personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional durante un operativo de revisión en la carretera Mexicali–Tijuana. De acuerdo con el reporte oficial, los imputados intentaron evadir un puesto de control militar en “El Centinela”, a la altura del kilómetro 42, pero fueron alcanzados y detenidos minutos después al cruzar la caseta de “La Rumorosa”.

Al inspeccionar el vehículo en el que viajaban, las autoridades localizaron 122 paquetes ocultos en la parte trasera, que contenían un total de 609 kilos con 400 gramos de clorhidrato de metanfetamina, equivalente a más de media tonelada.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que presentó ante un Juez de Distrito con sede en Mexicali los elementos suficientes para obtener la vinculación a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de transporte de narcóticos.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa para ambos acusados y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El decomiso representa un golpe importante a las redes de trasiego de droga sintética en el noroeste del país, región que históricamente ha sido utilizada como corredor por grupos del crimen organizado para abastecer mercados en la frontera y en Estados Unidos.

