Vigilan Playa Azul, en Lázaro Cárdenas por fuerte oleaje

Vigilan Playa Azul, en Lázaro Cárdenas por fuerte oleaje
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 15:23:34
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- El fuerte oleaje y el mar de fondo mantienen en alerta a la zona de Playa Azul, donde se realizan recorridos para revisar si hay daños y detectar posibles riesgos para la población.

De acuerdo con el reporte, estas condiciones se deben a los efectos de los huracanes Simon y Trudy, que han provocado que se mantenga la vigilancia en la costa.

El personal continúa recorriendo el área para identificar afectaciones, mientras se pide a habitantes y visitantes evitar acercarse a la playa para prevenir accidentes.

También se recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil y estar atentos a los avisos oficiales hasta que las condiciones del mar mejoren.

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