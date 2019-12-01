Cae César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua; dimitió tras polémica con agentes de la CIA

Cae César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua; dimitió tras polémica con agentes de la CIA
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 12:51:43
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Ciudad Juárez, Chihuahua, a 17 de octubre 2026.- César Gustavo Jáuregui Moreno, ex fiscal general del estado de Chihuahua fue detenido por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Según la información oficial, la orden de aprehensión está relacionada con un operativo en un inmueble que presuntamente funcionaba como laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, ubicado al sur de la entidad.

En dicha acción operativa participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos que posteriormente murieron en un accidente de tránsito.

Al corte de esta edición las autoridades no han dado más detalles sobre la detención del ex funcionario estatal.

Cabe recordar que, el pasado 20 de abril, Jáuregui Moreno, entonces titular de la FGE Chihuahua, negó la participación de los agentes estadounidenses en el cateo que llevó a la desmantelación del narco laboratorio.

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