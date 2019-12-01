Dos muertos y 22 lesionados en accidente en obra del tren Querétaro-México 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 13:54:46

El Marqués, Querétaro, a 17 de octubre 2026.- Esta mañana, se registró un fuerte accidente de un camión de personal, que cayó a una zanja en la obra del tren Querétaro-México.

Fue a la altura de la localidad Agua Azul, El Marqués, en donde la unidad de transporte de personal, perdió el control, y cayó cerca de seis metros, al interior de la zanja, de la obra del tren.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente al lugar, se movilizaron servicios de emergencias, para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, se confirmó el fallecimiento de una persona, posteriormente estabilizaron a los demás heridos y los trasladaron a diversos hospitales del IMSS, en donde desafortunadamente otra persona más perdió la vida.

La zona fue asegurada, por autoridades federales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.