Dos muertos y 22 lesionados en accidente en obra del tren Querétaro-México 

Dos muertos y 22 lesionados en accidente en obra del tren Querétaro-México 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 13:54:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 17 de octubre 2026.- Esta mañana, se registró un fuerte accidente de un camión de personal, que cayó a una zanja en la obra del tren Querétaro-México.

Fue a la altura de la localidad Agua Azul, El Marqués, en donde la unidad de transporte de personal, perdió el control, y cayó cerca de seis metros, al interior de la zanja, de la obra del tren.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente al lugar, se movilizaron servicios de emergencias, para los primeros auxilios. 

Una vez en la zona, se confirmó el fallecimiento de una persona, posteriormente estabilizaron a los demás heridos y los trasladaron a diversos hospitales del IMSS, en donde desafortunadamente otra persona más perdió la vida.

La zona fue asegurada, por autoridades federales, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Más información de la categoria
Dos muertos y 22 lesionados en accidente en obra del tren Querétaro-México 
Cae César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua; dimitió tras polémica con agentes de la CIA
Ultiman a tiros a mujer y dejan herido a un conductor por aplicación, en Celaya, Guanajuato
EEUU entrega a México a empresario que agredió a recepcionista en hotel de Santa Fe
Más información de la categoria
Cae César Jáuregui, ex fiscal de Chihuahua; dimitió tras polémica con agentes de la CIA
¡Asesinada frente a sus hijos en su propio hogar!: Se desangra Apatzingán, Michoacán, mientras el gobierno de Fanny Arreola se distrae en espectáculos y anuncios
Se desmorona el equipo de Raúl Morón: dirigentes le dan la espalda y cierran filas con Torres Piña por Michoacán rumbo a 2027
Marcelo Ebrard pide quedar fuera de la lista de aspirantes presidenciales para 2030