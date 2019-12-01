¡Asesinada frente a sus hijos en su propio hogar!: Se desangra Apatzingán, Michoacán, mientras el gobierno de Fanny Arreola se distrae en espectáculos y anuncios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 00:23:52

*La brutal ejecución de una madre dentro de su propia casa vuelve a exhibir la crisis de violencia que golpea a las mujeres en Apatzingán. Mientras la alcaldesa Fanny Arreola presume acciones de gobierno, una familia enfrenta una tragedia irreparable y los responsables se pasean por la ciudad a sus anchas..

Apatzingán, Mich., a 17 de octubre de 2026.— Ni siquiera el interior de su hogar fue refugio. Una mujer fue asesinada a balazos frente a sus hijos menores de edad, luego de que sujetos armados irrumpieran en una vivienda de la colonia Generalísimo Morelos, en un nuevo episodio de violencia que sacude al municipio gobernado por la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo.

La tragedia ocurrió sobre la calle Primer Tribunal de Ario, donde, de acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron al domicilio y dispararon contra la víctima para después escapar.

Una madre asesinada. Menores expuestos a una escena de horror. Una familia destrozada. Y, hasta el momento, ningún detenido.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del estado inició las investigaciones y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. La identidad de la víctima no había sido revelada al momento del reporte.

¿Dónde está la seguridad que promete Fanny Arreola?

El asesinato vuelve a colocar bajo escrutinio la política de seguridad del gobierno municipal de Fanny Arreola.

Apatzingán no es cualquier municipio: desde 2016 se encuentra entre las localidades de Michoacán con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Una década después, las agresiones continúan y la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados verificables.

La administración municipal ha destacado acciones como las Patrullas Rosas, los programas de atención a mujeres y la coordinación con otras autoridades. Pero frente a un crimen de esta naturaleza surge una pregunta inevitable: ¿De qué sirven los anuncios y las fotografías oficiales si las mujeres siguen siendo asesinadas incluso dentro de sus hogares?

De la violencia en las calles a la violencia dentro del Ayuntamiento

La indignación adquiere otra dimensión ante los antecedentes de violencia política de género que han involucrado a integrantes de la propia administración municipal.

En 2026, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán acreditó violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida a un funcionario del Ayuntamiento, en agravio de la regidora María del Carmen Zepeda Ontiveros.

La separación del funcionario fue anunciada después de la resolución, lo que abrió cuestionamientos sobre la oportunidad de la respuesta institucional.

Aunque se trata de hechos distintos, ambos obligan a examinar una misma cuestión: ¿qué tan eficaz es la protección a las mujeres que ofrece el gobierno de Apatzingán, tanto dentro como fuera de sus instituciones?

Una infancia marcada por las balas

Quizá el aspecto más doloroso del asesinato ocurrido este viernes es que, según los reportes iniciales, los hijos menores de la víctima presenciaron la agresión.

No se trata únicamente de una muerte violenta. También existe una preocupación urgente por la protección, el acompañamiento psicológico y la seguridad de los menores afectados.

Mientras las autoridades investigan, queda una exigencia que no debería perderse entre declaraciones y comunicados: que los niños reciban atención especializada y que el asesinato de su madre no permanezca impune.

Fanny Arreola ante una pregunta que no puede evadir

La seguridad no se mide solamente en patrullas entregadas, reuniones oficiales, discursos o campañas institucionales. Se mide también en la capacidad de prevenir agresiones, responder a emergencias, proteger a las víctimas y contribuir al esclarecimiento de los delitos.

El asesinato en la colonia Generalísimo Morelos exige respuestas de la Fiscalía, de las corporaciones de seguridad y del gobierno municipal.

¿Existían antecedentes de amenazas contra la víctima? ¿Se había solicitado protección? ¿Qué medidas de atención recibirán sus hijos? ¿Qué acciones concretas se están implementando para evitar nuevos ataques?

Fanny Arreola llegó a la presidencia municipal con la oportunidad histórica de encabezar el primer gobierno de Apatzingán dirigido por una mujer. Pero ese hecho, por sí solo, no se reflejó seguridad para las demás mujeres.

Hoy, ante una madre asesinada frente a sus hijos, lo que corresponde no son promesas ni actos de promoción gubernamental.

Porque en Apatzingán, mientras desde el privilegio una administración habla de transformar el municipio, en las calles, por la violencia, una familia acaba de perderlo todo.