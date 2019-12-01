Se registra pelea durante velorio, en Huamantla, Tlaxcala

Se registra pelea durante velorio, en Huamantla, Tlaxcala
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 14:21:27
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Huamantla, Tlaxcala, a 17 de octubre 2026.- Un grupo de asistentes a un velorio inició una pelea a golpes en el municipio de Huamantla, Tlaxcala.

Según la información disponible, la contienda inició en un domicilio del barrio de San Antonio.

De manera extraoficial, algunos vecinos aseguraron que también se llegaron a escuchar detonaciones de arma de fuego.

Igualmente, versiones sin confirmar señalan que un grupo de asistentes consumían bebidas alcohólicas, por lo que, en un momento determinado comenzó la pelea en la que utilizaron sillas como armas para atacarse entre sí.

Los habitantes de la zona pidieron la intervención de las autoridades, sin embargo, no hay reportes de personas detenidas.

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