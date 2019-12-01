SSPC emite recomendaciones para fortalecer la ciberseguridad y proteger la información personal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 14:45:14

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emite recomendaciones para fortalecer la seguridad digital, prevenir riesgos asociados al uso de dispositivos y plataformas tecnológicas, así como proteger la privacidad, la identidad y el patrimonio de la ciudadanía, en el marco del Mes de la Ciberseguridad.

La ciberseguridad comprende el conjunto de conocimientos, herramientas, políticas y prácticas orientadas a proteger sistemas, redes, dispositivos, información y servicios frente a amenazas digitales. Su importancia radica tanto en la prevención de incidentes tecnológicos como en la protección de los datos personales y el uso seguro de los servicios digitales.

En este contexto, los ciberdelincuentes recurren a técnicas de ingeniería social, como el engaño y la suplantación de identidad, así como al uso de herramientas de inteligencia artificial para crear mensajes fraudulentos, manipular información e intentar obtener datos personales o acceder sin autorización a cuentas y sistemas.

En materia de ciberseguridad, mantenerse informado, verificar la información y reflexionar antes de actuar son medidas esenciales para tomar decisiones seguras. Por ello, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y promover el uso seguro y responsable de la tecnología, la SSPC recomienda:

• Verificar la identidad de las personas, empresas o instituciones que soliciten información antes de abrir enlaces, responder mensajes o proporcionar datos personales. Prestar especial atención a las comunicaciones que recurran a la urgencia, las amenazas o las promesas de beneficios para generar confianza.

• Proteger las cuentas digitales mediante contraseñas únicas y robustas, activar la autenticación multifactor y utilizar las herramientas de seguridad disponibles para prevenir accesos no autorizados.

• Resguardar los datos personales y evitar compartir información sensible que permita conocer la ubicación, las actividades, las relaciones personales u otros aspectos de la vida privada.

• Reflexionar antes de publicar contenidos en redes sociales y plataformas digitales, especialmente fotografías, ubicaciones e información familiar. Revisar también la configuración de privacidad y verificar quiénes pueden acceder a estas publicaciones.

• Mantener actualizados los dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones, ya que las actualizaciones incorporan correcciones que contribuyen a reducir vulnerabilidades de seguridad.

• Orientar y acompañar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para que puedan reconocer amenazas digitales, identificar posibles engaños y adoptar medidas de protección durante el uso de internet.

Para obtener más información, la SSPC invita a la ciudadanía a consultar la Ciberguía en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es, donde se ofrecen recomendaciones para prevenir riesgos y fortalecer la seguridad digital.

La SSPC refrenda su compromiso con la prevención de los delitos cibernéticos y la promoción de una cultura de seguridad digital mediante acciones de orientación que contribuyan a proteger la privacidad, la identidad, el patrimonio y los derechos de la ciudadanía en los entornos digitales.