Víctimas originarias de Michoacán con reporte de desaparición, fueron localizadas sin vida en Valle de Santiago, Guanajuato

Valle de Santiago, Guanajuato, a 22 de enero de 2026.– Cuatro personas originarias del estado de Michoacán, quienes contaban con reporte de desaparición en el municipio de Uruapan, fueron localizadas sin vida en territorio guanajuatense, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), tras un trabajo de coordinación interestatal con su homóloga michoacana.

La investigación se inició el pasado 18 de enero, luego de que autoridades atendieran el reporte sobre el hallazgo de restos humanos a un costado de la carretera Valle de Santiago–Yuriria, cerca de la comunidad de Puerta de Andaracua. El aviso, recibido durante la noche del domingo, movilizó a corporaciones de seguridad y a personal ministerial, quienes aseguraron la zona y comenzaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la autoridad, en el lugar fueron localizados restos humanos de al menos tres personas, los cuales presentaban signos de desmembramiento. Posteriormente, mediante labores de investigación y análisis forense, se confirmó que el número total de víctimas relacionadas con este caso asciende a cuatro, todas con reporte previo de desaparición en Michoacán.

A través de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas, la Fiscalía de Guanajuato activó los protocolos especializados y realizó los estudios postmortem necesarios para establecer la identidad de las víctimas con certeza científica y legal, bajo los principios de legalidad, respeto y dignidad humana.

Durante los últimos días, la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas brindó atención integral y acompañamiento permanente a los familiares, lo que permitió la notificación oficial y la restitución de los restos de tres de las víctimas. La institución informó que se encuentra en la etapa final de los trámites legales para concretar la entrega de la cuarta persona fallecida.