Inician pruebas del teleférico con 40 cabinas sobrevolando Uruapan: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 17:54:32
Uruapan, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- El periodo de pruebas del teleférico de Uruapan inició formalmente con 40 cabinas circulando por aire para ajustar el sistema electromecánico de este medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

La arquitecta Gladyz Butanda dijo que esta etapa durará alrededor de 60 días para afianzar la certificación del teleférico, proceso que correrá a cargo de la empresa europea Tüv Süd, una de las dos certificadoras que existen en el mundo.

Este proceso servirá para identificar fallas y ajustar el sistema electromecánico del teleférico en caso de ser necesario, a fin de que su operación garantice viajes seguros una vez que el proyecto se ponga en marcha. 

Cabe mencionar que las cabinas sobrevuelan Uruapan con protectores para que éstas no sufran ningún tipo de daño durante el periodo de prueba. 

La funcionaria estatal refirió que el Gobierno de Michoacán informará puntualmente los avances que reporten dichas pruebas, a fin de que la ciudadanía se mantenga informada conforme avance este proceso.

