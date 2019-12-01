Balean a mujer en Las Arboledas de Celaya, Guanajuato; su estado de salud es delicado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 00:18:18
Celaya, Gto., a 23 de enero de 2026.- Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada a balazos la noche del jueves en calles de la colonia Las Arboledas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió poco antes de las 23:00 horas, cuando la víctima caminaba por la calle Laguna Madre. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de la policía municipal y paramédicos de Protección Civil se trasladaron de inmediato al lugar. A su arribo localizaron a una mujer con heridas de bala, cuya identidad no ha sido revelada.

Tras recibir atención prehospitalaria y ser estabilizada en el sitio, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

En tanto, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a la escena para realizar las diligencias correspondientes, levantar indicios balísticos e iniciar la carpeta de investigación que permita esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni el posible móvil de la agresión.

