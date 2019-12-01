Localizan sepultado el cuerpo de un hombre en el patio de una casa de Hidalgo; tenía más de 1 año desaparecido

Localizan sepultado el cuerpo de un hombre en el patio de una casa de Hidalgo; tenía más de 1 año desaparecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 23:00:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tizayuca, Hidalgo, a 22 de enero de 2026.- Luego de 14 meses de labores de búsqueda, fue localizado el cuerpo de un hombre reportado como desaparecido en el estado de Hidalgo. El hallazgo se realizó en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Tizayuca, en el municipio de Tizayuca, durante el cumplimiento de una orden de cateo.

Como resultado de las acciones operativas, fueron detenidas dos mujeres y dos hombres identificados con las iniciales L. A. M. M., A. H. M., O. A. H. R. y A. J. H. M. Este último fue señalado como el presunto responsable material del homicidio de Fernando Ávila Mote, quien desapareció el 26 de noviembre de 2024 y fue visto por última vez en ese mismo municipio.

Durante las diligencias en el inmueble, A. J. H. M. aportó información que permitió ubicar el sitio exacto donde se encontraba el cuerpo, el cual estaba enterrado en el patio de la vivienda. Personal especializado en antropología forense confirmó posteriormente la localización del cadáver, el cual presentaba un avanzado estado de descomposición.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirma la FGE que las tres personas reportadas como desaparecidas en Morelia, fueron localizadas sin vida
Localizan sepultado el cuerpo de un hombre en el patio de una casa de Hidalgo; tenía más de 1 año desaparecido
Víctimas originarias de Michoacán con reporte de desaparición, fueron localizadas sin vida en Valle de Santiago, Guanajuato
En Pátzcuaro, Michoacán: Asegura la GC una camioneta y sustancias ilícitas
Más información de la categoria
Habló de más y firmó su sentencia: Los videos de “El Botox” que encendieron a Harfuch y Sheinbaum y precipitaron su cacería; de la denuncia social a la intervención de Trump
Víctimas originarias de Michoacán con reporte de desaparición, fueron localizadas sin vida en Valle de Santiago, Guanajuato
Matar para gobernar: El Botox y la cadena criminal detrás de los homicidios de alto perfil en Michoacán; un alcalde, un candidato a gobernador y un líder agrícola entre sus víctimas 
Inician pruebas del teleférico con 40 cabinas sobrevolando Uruapan: Gladyz Butanda
Comentarios