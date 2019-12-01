Localizan sepultado el cuerpo de un hombre en el patio de una casa de Hidalgo; tenía más de 1 año desaparecido

Tizayuca, Hidalgo, a 22 de enero de 2026.- Luego de 14 meses de labores de búsqueda, fue localizado el cuerpo de un hombre reportado como desaparecido en el estado de Hidalgo. El hallazgo se realizó en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Tizayuca, en el municipio de Tizayuca, durante el cumplimiento de una orden de cateo.

Como resultado de las acciones operativas, fueron detenidas dos mujeres y dos hombres identificados con las iniciales L. A. M. M., A. H. M., O. A. H. R. y A. J. H. M. Este último fue señalado como el presunto responsable material del homicidio de Fernando Ávila Mote, quien desapareció el 26 de noviembre de 2024 y fue visto por última vez en ese mismo municipio.

Durante las diligencias en el inmueble, A. J. H. M. aportó información que permitió ubicar el sitio exacto donde se encontraba el cuerpo, el cual estaba enterrado en el patio de la vivienda. Personal especializado en antropología forense confirmó posteriormente la localización del cadáver, el cual presentaba un avanzado estado de descomposición.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).