Muere peatón atropellado en las vías del tren de la colonia Jacarandas, en Morelia, Michoacán; conductor se dio a la fuga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 00:37:19

Morelia, Mich., a 23 de enero de 2026.– Un hombre perdió la vida la noche de este jueves luego de ser atropellado por un vehículo mientras caminaba sobre la Avenida Michoacán, justo en el cruce de las vías del tren, a la altura de la colonia Jacarandas.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima —un transeúnte de entre 50 y 60 años de edad, cuya identidad aún no ha sido establecida— intentaba cruzar el área ferroviaria cuando fue embestido por un automóvil color negro. Tras el impacto, el conductor aceleró y huyó del lugar, dejando al hombre gravemente herido sobre las propias vías.

Testigos de los hechos, entre ellos comerciantes y clientes de establecimientos cercanos, dieron aviso inmediato al número de emergencias 911 al percatarse de la presencia de una persona atropellada.

Minutos después arribaron paramédicos y elementos de la policía local, quienes encontraron al hombre tendido e inconsciente. A pesar de que fue atendido de manera inmediata y trasladado en ambulancia, donde se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, la víctima falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar indicios, mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se espera que sea identificado y reclamado por sus familiares.

Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación y continúan las indagatorias para localizar al conductor responsable, quien hasta el momento permanece prófugo.