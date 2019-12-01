Confirma la FGE que las tres personas reportadas como desaparecidas en Morelia, fueron localizadas sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 23:05:24
Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que el pasado 17 de enero de 2026, se inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, con motivo del reporte de la desaparición de Víctor Manuel M.V., Anayeli H.L. y la adolescente de iniciales M.E. M.H., presentada por sus familiares, personas que fueron halladas sin vida.

Desde el momento en que sus familiares acudieron a la Fiscalía Especializada, se activaron los protocolos de búsqueda inmediata para dar con su paradero, tras haber sido vistos por última vez el 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta.

Lamentablemente, las diligencias operativas y científicas llevaron al hallazgo de tres personas sin vida, que hoy se confirma se trata de las víctimas.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado continúa con la integración de la carpeta de investigación y la realización de los actos ministeriales correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron y establecer responsabilidades, conforme a lo dispuesto por la ley.

Noventa Grados
