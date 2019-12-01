Víctima pagó durante un año por amenazas: detienen a presunto extorsionador en Iguala, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 07:55:04

Iguala, Guerrero, 13 de abril del 2026.- Autoridades estatales y federales cumplimentaron una orden de aprehensión en Iguala, Guerrero, contra Óscar “N”, alias “El Quemado”, señalado por su probable participación en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima —cuya identidad se mantiene reservada— habría realizado pagos semanales de 500 pesos durante cerca de un año, tras recibir amenazas constantes contra su vida y la de sus familiares.

El operativo fue realizado de manera coordinada entre la Fiscalía estatal, elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal.

“Ya tenía miedo hasta de salir, cada semana era lo mismo”, relató una persona cercana al caso.

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras que la zona regresó paulatinamente a la normalidad tras el despliegue de seguridad.