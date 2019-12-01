Viajaban en su automóvil de lujo cuando fueron atacados a tiros en la Ciudad de México; hay un muerto y una mujer herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 08:49:46
Ciudad de México, 30 de diciembre del 2025.— La noche del lunes, un violento ataque armado alteró la calma de la colonia Romero Rubio, en la alcaldía Venustiano Carranza, dejando como saldo un hombre muerto y una mujer herida.

Según los primeros reportes policiales, un sujeto a bordo de una motocicleta interceptó a una pareja que viajaba en un automóvil Mercedes Benz con placas MYV280A y abrió fuego contra ellos en al menos dos ocasiones. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Japón y Jerusalén.

Tras recibir los impactos, el conductor del vehículo perdió el control y se estrelló contra la parte trasera de una camioneta estacionada.

En el interior del auto fueron halladas las dos víctimas: una mujer de aproximadamente 24 años, herida de bala en la pierna izquierda, y un hombre de edad similar, quien falleció en el lugar tras recibir un disparo en la cabeza.

Servicios de emergencia acudieron al sitio para atender a la lesionada, mientras que peritos y agentes de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y ubicar al responsable, quien huyó tras la agresión. 

Noventa Grados
